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10:30, 27 июня 2025Бывший СССР

В МО Украины признали попадание сбитой ПВО ракеты в жилой дом

Спикер ВСУ Игнат признал попадание сбитой ПВО ракеты в жилой дом
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Ракета, упавшая на многоэтажный дом в Киеве в ночь на 23 июня, была сбита украинской системой противовоздушной обороны. Об этом сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает «Страна.ua».

«23 июня многоэтажку в Киеве разрушила уже сбитая ракета», — заявил Игнат. Ракета в результате сбития упала на пятиэтажное здание, расположенное в Шевченковском районе. Один из подъездов дома частично обрушился.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы России нанесли массированный удар по позициям и объектам украинской армии в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

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