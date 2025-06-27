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14:43, 27 июня 2025Ценности

В Москве пенсионерка перепутала педали на Porsche и улетела в кювет

В Москве 77-летняя женщина перепутала педали на Porsche Cayenne и попала в ДТП
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Москве пенсионерка попала в ДТП на Porsche Cayenne с номерами 001. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Авария произошла на выезде из жилого комплекса «Life-Кутузовский» на улице Багрицкого. По предварительным данным, 77-летняя женщина перепутала педали газа и тормоза на своем автомобиле, выехала на газон, снесла дорожные знаки и улетела в кювет. После ДТП ее доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге «Газель» столкнулась с автомобилем Ferrari Portofino, цена которого составляла миллионы рублей. Telegram-канал «Mash на Мойке» опубликовал кадры, где видно, что бордовый микроавтобус въехал сзади в красную иномарку. Уточнялось, что авария произошла возле станции метро «Черная речка».

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