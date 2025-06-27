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17:00, 27 июня 2025Экономика

В Москве появится дворец бильярда

В Москве построят дворец бильярда
Александра Качан (Редактор)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В районе Хорошово-Мневники на северо-западе Москвы построят дворец бильярда. Об этом говорится на сайте столичной мэрии.

Объект возведут на земельном участке площадью два гектара на улице Нижние Мневники. Дворец расположится рядом с будущим теннисным центром, неподалеку от станции метро «Терехово». Его площадь составит 9,8 тысячи квадратов. Внутри поместится более сотни столов: 55 — для русского бильярда, 16 — для пула, 26 — для китайской восьмерки и 26 — для снукера.

Ранее стало известно, что монорельс в Москве могут превратить в уникальный высотный парк. Жителям столицы предложили проголосовать за или против инициативы.

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