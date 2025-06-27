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19:38, 27 июня 2025Моя страна

В Нальчике провели праздник для детей с особенностями развития

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: ГТРК «Кабардино-Балкария»

В Нальчике, Кабардино-Балкария, состоялся праздник для детей с особенностями развития. Подробности публикует новостной портал «Вести КБР».

Спортивно-развлекательные мероприятия в столице республики провели Фонд Амины Бадраковой и спортивная школа «Нальчик». Отмечается, что благотворительная организация помогает 60 ребятам с синдромом Дауна, аутизмом и ДЦП. В этом году для них вновь подготовили спортивно-развлекательную программу.

Так, «Добрый забег» проводят на стадионе «Спартак», где все дети могли участвовать в активных играх, соревноваться в скорости и ловкости. Для них провели разминку, эстафету и сам забег.

Атмосферу особого праздника в ходе забега создавали аниматоры. После всех конкурсов ребята получили сладкую вату и грамоты. В празднике также принимала участие супруга Главы Кабардино-Балкарии Лиана Кокова.

В апреле в Краснодаре открыли первое инклюзивное кафе.

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