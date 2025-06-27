В России ответили на угрозу Украины чаще наносить дальнобойные удары

Депутат Швыткин: Удары беспилотников ВСУ по России будут неэффективны

Увеличение числа ударов по России дальнобойными беспилотниками, о подготовке к которому заявил глава Министерства обороны (МО) Украины Рустем Умеров, не приведет к существенным результатам, потому что система противовоздушной обороны (ПВО) страны способна отразить все атаки, сказал в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Юрий Швыткин.

«Заявление Умерова рассчитано в большей степени на украинский народ, — сказал депутат. — Ему нужно показать мощь Вооруженных сил Украины (ВСУ). Вместе с тем, мы действительно отмечаем, что в последнее время увеличилось число ударов беспилотниками дальнего радиуса действия. Но наши ПВО в большинстве случаев успешно отражают эти атаки, уничтожают дроны, работают эффективно».

Политик также выразил обеспокоенность угрозами Умерова. По его словам, это может свидетельствовать о неготовности Украины к дипломатическому урегулированию конфликта.

«Подобные заявления, угрозы ударов дронами, которые чаще всего приходятся на объекты гражданской инфраструктуры, показывает незаинтересованность Украины в деэскалации и недоговороспособность в части урегулирования», — заключил Швыткин.

Ранее Умеров заявил, что Украина увеличит число ударов дальнобойными беспилотными летательными аппаратами по России. По словам министра, в прошлом году Киев разработал план проведения дальнобойных операций и законтрактовал несколько десятков тысяч дальнобойных беспилотников.