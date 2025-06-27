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15:43, 27 июня 2025Россия

В России перечислили не являющиеся основанием для назначения выплат болезни бойцов СВО

Волонтер Кашеварова перечислила болезни, за которые бойцам СВО не дают выплат
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В России перечислили не являющиеся основанием для назначения выплат болезни участников специальной военной операции (СВО). Об этом написала волонтер, глава АНО «Женский фронт» Анастасия Кашеварова в Telegram.

По ее словам, полученные бойцами обморожения, вызванные длительным нахождением в окопах, отмирания тканей, пневмония и другие заболевания не являются основаниями для назначения выплат. «Все эти заболевания не признаются военной травмой», — пояснила Кашеварова.

«Сейчас в армии вообще не хотят заболевания признавать военной травмой», — продолжила волонтер. Она указала, что при отказе в выплатах должностные лица ссылаются на некий указ федеральных властей. Проблема носит системный характер, подчеркнула глава «Женского фронта». Для ее решения нужны не только юридически грамотные специалисты, но и политическая воля, заключила волонтер.

Перед этим Кашеварова рассказала об отказе выплачивать компенсации участникам операции «Поток», у которых развился рак легких из-за длительного нахождения в трубе, которая использовалась для прокачки газа. По ее словам, бойцам «кинули как собакам 100 тысяч рублей», после чего никаких других выплат они не получили.

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