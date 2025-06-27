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23:17, 27 июня 2025Силовые структуры

В российском городе после обысков в администрации арестовали бывшего вице-мэра

Суд арестовал главу департамента имущества и бывшего вице-мэра Сургута
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Городской суд Сургута арестовал на два месяца главу департамента имущества российского города Алексея Дворникова и бывшего вице-мэра Виталия Шарова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Арест произошел после обысков в администрации. Фигурантам вменяют превышение должностных полномочий.

«Сургутским городским судом удовлетворены ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражей на два месяца, до 26 августа», — уточнили в суде.

Полицейские пришли с обыском в администрацию Сургута 26 июня. По информации ТАСС, обыск связан с опубликованными в местных СМИ сообщениями о задержании одного из сотрудников администрации.

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