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13:38, 27 июня 2025Экономика

В Сербии понадеялись на сохранение российских газовых льгот

Премьер Сербии: Надеюсь, что Россия продолжит поставки газа на льготных условиях
Дмитрий Воронин

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Белград надеется, что Россия и дальше будет поставлять газ Сербии на льготных условиях. Об этом в интервью ТАСС заявил премьер-министр балканской страны Джуро Мацут.

На вопрос о том, обсуждается ли с Москвой новый долгосрочный газовый контакт сербский премьер ответил, что не участвует в этих конкретных переговорах, указывает агентство.

Ранее стало известно, что Сербии пока не удалось добиться заключения нового договора с «Газпромом» на длительный срок. В конце мая его продлили до 30 сентября, хотя в Белграде декларировали стремление к соглашению как минимум на три года с сохранением привязки стоимости топлива к ценам на нефть и гарантии поставок определенных объемов,

По словам директора компании «Сербиягаз» Душана Баятовича, закупки в рамках краткосрочного контракта шести миллионов кубических метров газа по цене 290 евро за кубометр позволят стране заполнить газовые хранилища перед отопительным сезоном.

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