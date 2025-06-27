В Сербии понадеялись на сохранение российских газовых льгот

Премьер Сербии: Надеюсь, что Россия продолжит поставки газа на льготных условиях

Белград надеется, что Россия и дальше будет поставлять газ Сербии на льготных условиях. Об этом в интервью ТАСС заявил премьер-министр балканской страны Джуро Мацут.

На вопрос о том, обсуждается ли с Москвой новый долгосрочный газовый контакт сербский премьер ответил, что не участвует в этих конкретных переговорах, указывает агентство.

Ранее стало известно, что Сербии пока не удалось добиться заключения нового договора с «Газпромом» на длительный срок. В конце мая его продлили до 30 сентября, хотя в Белграде декларировали стремление к соглашению как минимум на три года с сохранением привязки стоимости топлива к ценам на нефть и гарантии поставок определенных объемов,

По словам директора компании «Сербиягаз» Душана Баятовича, закупки в рамках краткосрочного контракта шести миллионов кубических метров газа по цене 290 евро за кубометр позволят стране заполнить газовые хранилища перед отопительным сезоном.