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06:41, 27 июня 2025Мир

В Японии впервые за насколько лет казнили преступника

Первый с 2022 года смертный приговор привели в исполнение в Японии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

В Японии первый с 2022 года смертный приговор приведен в исполнение в стране. Об этом информирует общественное телевидение страны.

Кроме того, это первый смертный приговор, приказ об исполнении которого был подписан министром юстиции в правительстве премьера Сигэру Исибы. В Японии казнь осуществляется через повешение.

Казненный местный житель был приговорен к высшей мере наказания в 2021 году. Решение было вынесено за убийство девяти человек. Как сообщают СМИ, Такахиро Сираиси обманным путем через соцсети заманивал к себе в квартиру склонных к суициду подростков и молодых людей. После этого он расправлялся с незнакомцами.

Всего в Японии за послевоенный период были казнены 105 преступников.

В марте СМИ облетела новость, что 89-летнему жителю Японии Ивао Хакамата, который 56 лет ожидал смертной казни за чужое преступление, получит рекордную компенсацию в размере 217 миллионов йен (примерно 1,44 миллиона долларов).

При этом Адвокаты Хакаматы требовали максимальной суммы, ссылаясь на «неизмеримый ущерб, который он понес морально и физически, а также на то, что ему грозила смертная казнь».

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