Водитель насмерть сбил мотоциклиста в Подмосковье

Водитель насмерть сбил мотоциклиста, пытаясь объехать «лежачего полицейского»

Водитель легкового автомобиля насмерть сбил мотоциклиста, когда объезжал по встречной полосе «лежачего полицейского» в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

ДТП произошло на Архангельской улице в ЖК «Ильинские луга» в поселке Ильинское-Усово. Водитель BMW пытался объехать «лежачего полицейского» по встречной полосе и протаранил мотоциклиста.

По предварительным данным, водитель обгонял другой автомобиль на высокой скорости. Мотоциклист скончался на месте от полученных травм.

Ранее ДТП с четырьмя жертвами произошло на участке автотрассы Элиста — Зимовники. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Среди жертв — водители обеих машин и двое пассажиров. Также пострадали два ребенка, их госпитализировали.