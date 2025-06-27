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02:00, 27 июня 2025Россия

Водитель насмерть сбил мотоциклиста в Подмосковье

Водитель насмерть сбил мотоциклиста, пытаясь объехать «лежачего полицейского»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Водитель легкового автомобиля насмерть сбил мотоциклиста, когда объезжал по встречной полосе «лежачего полицейского» в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

ДТП произошло на Архангельской улице в ЖК «Ильинские луга» в поселке Ильинское-Усово. Водитель BMW пытался объехать «лежачего полицейского» по встречной полосе и протаранил мотоциклиста.

По предварительным данным, водитель обгонял другой автомобиль на высокой скорости. Мотоциклист скончался на месте от полученных травм.

Ранее ДТП с четырьмя жертвами произошло на участке автотрассы Элиста — Зимовники. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Среди жертв — водители обеих машин и двое пассажиров. Также пострадали два ребенка, их госпитализировали.

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