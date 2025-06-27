Военблогер критически высказался о жесткой фильтрации въезжающих в Россию украинцев

Военблогер Подоляка заявил о парадоксе при фильтрации въезжающих в РФ украинцев

При въезде на территорию России жесткой фильтрации подвергаются не трудовые мигранты, а украинцы, которых президент России Владимир Путин называет одним народом с русскими. Так о процедуре в аэропорту Шереметьево высказался российский военблогер Юрий Подоляка в Telegram.

Он заявил, что по опросам именно въезжающие в страну мигранты являются носителями идей шариата, а каждый четвертый опрошенный готов участвовать в протестах, чтобы жить по этим нормам в России. Подоляка добавил, что «именно среди этих цифр затесались террористы "Крокуса"».

«Парадокс, скажете вы... И будете правы», — критически высказался военблогер.

Ранее сообщалось, что украинца дважды не пустили в Россию из-за контактов в телефоне и подписок в Telegram.