Военкоры сообщили об ударе по аэродрому ВСУ

«РВ»: ВС России нанесли удар по аэродрому ВСУ в Хмельницкой области

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по аэродрому Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Хмельницкой области. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

Отмечается, что изначально в небо были подняты самолеты МиГ-31. После этого взрывы прозвучали в Староконстантинове, где расположен аэродром ВСУ, а также в в Киевской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Черкасской областях.

Ранее сообщалось, что Россия подняла в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3, на Украине объявлена масштабная тревога.