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15:08, 27 июня 2025Силовые структуры

Воевавшую против России военного медика из США Дженнифер Мюлли объявили в розыск

Прокуратура РФ направила в суд дело в отношении американского медика Мюлли
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Дженнифер Энн Мюлли

Дженнифер Энн Мюлли. Кадр: ПДМШ | PDMSh / YouTube

Американского военного медика Дженнифер Мюлли объявили в международный розыск за боевые действия в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) против армии России. Об этом сообщает Генеральная прокуратура России.

По данным надзорного ведомства, с октября 2022 по февраль 2025 года гражданка США воевала в составе интернационального легиона в качестве наемницы. Она прошла подготовку на тренировочных базах ВСУ и принимала участие в боях с российскими солдатами. Уголовное дело в отношении Мюлли направлено в суд для рассмотрения по существу.

Мюлли родилась в1975 году в штате Калифорния в семье военнослужащих. В 2016-м окончила Северо-Западный университет Луизианы со степенью в области медицины. В 2019-2020 годах работала медсестрой в составе военного контингента США в Афганистане.

По информации российского следствия, за время службы в составе ВСУ она получила вознаграждение в размере более 1,5 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что бойцы батальона имени Максима Кривоноса, состоящего из бывших военных украинской армии, ликвидировали группу иностранных наемников на Донецком фронте.

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