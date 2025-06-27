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17:31, 27 июня 2025Забота о себе

Врач предупредила о вреде интервального голодания

Диетолог Мещерякова: Интервальное голодание грозит выбросами кортизола
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Beth Jnr / Unsplash

Интервальное голодание может нанести ущерб здоровью, предупредила диетолог, нутрициолог Татьяна Мещерякова. В беседе с «Известиями» она рассказала о вреде голода по расписанию.

По ее словам, длительные периоды без пищи могут привести к недостатку необходимых питательных веществ, а стресс из-за отсутствия еды — к выбросу кортизола. Диетолог добавила, что при интервальном голодании многие сталкиваются с резкими колебаниями уровня глюкозы, тогда как регулярные приемы пищи помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

Кроме того, частые приемы пищи могут улучшать метаболизм, в то время как интервальное голодание, наоборот, замедляет его. «Когда мы едим регулярно, наш организм лучше усваивает пищу и использует ее для получения энергии», — объяснила диетолог.

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Мещерякова добавила, что, если организм не испытывает стресса от недостатка пищи, он не стремится накопить жир. Помимо этого, когда человек ест небольшими порциями несколько раз в день, желудочно-кишечный тракт работает более эффективно, что снижает риск возникновения проблем с желудком из-за изжоги и вздутия.

Наконец интервальное голодание может вызывать тревожность у некоторых людей, приводить к чувству вины, негативному отношению к еде и расстройствам пищевого поведения, предупредила специалистка.

Ранее диетолог Надежда Литвинова-Гразион перечислила продукты для укрепления волос и ногтей. По ее словам, с этой целью в рацион необходимо добавить говядину и петрушку.

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