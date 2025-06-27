Врачи сравнили пользу окрошки на квасе и кефире

Центр здравоохранения Уфы: Окрошка на кефире полезнее, чем на квасе

Врачи Республиканского центра общественного здравоохранения и медицинской профилактики (РЦОЗиМП) Уфы сравнили пользу окрошки на кефире и на квасе. Мнение экспертов опубликовало издание Ufatime.ru.

Для окрошки с квасом специалисты рекомендовали использовать домашний квас, который содержит меньше сахара, так как сахар снижает пользу этого ферментированного напитка и лишает его нужного вкуса. Они добавили, что окрошка на квасе укрепляет сердечно-сосудистую систему, улучшает обмен веществ, регулирует артериальное давление, является источником ценных аминокислот, витаминов, минералов и ферментов.

Однако окрошку на кефире они назвали более полезной. Специалисты объяснили, что в этом напитке есть полезные кисломолочные бактерии, а также множество витаминов, микроэлементов, ферментов и пробиотиков, благодаря чему кефир способствует более легкому усвоению пищи.

Эксперты также уточнили, что окрошка на квасе противопоказана людям с подагрой, циррозом печени и мочекаменной болезнью, людям с повышенной кислотностью и язвой желудка. В свою очередь, кефир противопоказан людям с непереносимостью лактозы и не рекомендован людям с повышенной кислотностью и язвой желудка (у них возможны обострение гастрита и изжога).

Ранее эксперты из Испанского агентства по безопасности пищевых продуктов и питанию посоветовали не покупать нарезанные фрукты. В противном случае, по их словам, можно заразиться кишечной палочкой.