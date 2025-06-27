Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:20, 27 июня 2025Экономика

В России сократится число новых жилищных проектов

«Дом.РФ»: 65 процентов застройщиков хотят снизить объемы запусков новых проектов
Виктория Клабукова

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Число новых жилищных проектов в России в ближайшие годы сократится. Об этом в ходе форума недвижимости «Движение» предупредил директор подразделения «Региональный корпоративный бизнес» банка «Дом.РФ» Алексей Ляшенко. Его цитируют РИА Новости.

По сведениям финорганизации, планы по снижению объема запуска проектов высказало больше половины отечественных девелоперов. «Подтверждается та тенденция, которую мы видим по цифрам, по снижению объема запуска. 65 процентов застройщиков отметили, что они пересматривают свои планы по объему запуска», — заявил Ляшенко.

Показатель, как подчеркивается, снижается существенными темпами. Так, с января 2025 года объемы запуска опустились на 20 процентов. К концу года они могут упасть на 30 процентов. Дальнейшее снижение ключевой ставки ситуации не улучшит. Как предполагает Ляшенко, с коррекцией ставки покупательский спрос оживет, но предложение сохранится на прежнем уровне. Вследствие этого в 2026-2027 годах цены на жилье вновь пойдут вверх.

Ранее сообщалось о сокращении числа сделок с рассрочками на первичном рынке недвижимости. Это объясняют тем, что компании набрали очень большой объем рисковых кредитов и теперь решили выдавать рассрочку точечно. По прогнозам риелторов, во втором полугодии 2025 года их доля не превысит 20 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о недавней отработке НАТО ударов по России и прорыва ее ПВО

    В спецназе «Ахмат» напомнили наказ Кадырова православным военным

    Запасы взятого под контроль ВС РФ крупного месторождения лития в ДНР оценили

    Захарова шуткой ответила Мерцу о ситуации с вызовом посла

    Туск не захотел становиться вторым «папочкой Дональдом»

    Под Москвой пятилетний ребенок выпал из катера при столкновении с другим судном

    Найден ключ к замедлению старения организма

    Будущее «Северного потока — 2» обеспокоило власти Германии

    Российская биржа запустит торги заблокированными акциями

    В России перечислили не являющиеся основанием для назначения выплат болезни бойцов СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости