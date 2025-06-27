В России сократится число новых жилищных проектов

«Дом.РФ»: 65 процентов застройщиков хотят снизить объемы запусков новых проектов

Число новых жилищных проектов в России в ближайшие годы сократится. Об этом в ходе форума недвижимости «Движение» предупредил директор подразделения «Региональный корпоративный бизнес» банка «Дом.РФ» Алексей Ляшенко. Его цитируют РИА Новости.

По сведениям финорганизации, планы по снижению объема запуска проектов высказало больше половины отечественных девелоперов. «Подтверждается та тенденция, которую мы видим по цифрам, по снижению объема запуска. 65 процентов застройщиков отметили, что они пересматривают свои планы по объему запуска», — заявил Ляшенко.

Показатель, как подчеркивается, снижается существенными темпами. Так, с января 2025 года объемы запуска опустились на 20 процентов. К концу года они могут упасть на 30 процентов. Дальнейшее снижение ключевой ставки ситуации не улучшит. Как предполагает Ляшенко, с коррекцией ставки покупательский спрос оживет, но предложение сохранится на прежнем уровне. Вследствие этого в 2026-2027 годах цены на жилье вновь пойдут вверх.

Ранее сообщалось о сокращении числа сделок с рассрочками на первичном рынке недвижимости. Это объясняют тем, что компании набрали очень большой объем рисковых кредитов и теперь решили выдавать рассрочку точечно. По прогнозам риелторов, во втором полугодии 2025 года их доля не превысит 20 процентов.