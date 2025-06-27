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13:16, 27 июня 2025Россия

Жителям региона России начнут вдвое больше платить за информацию об одном нарушении

В Магаданской области жителям вдвое больше заплатят за данные о пьяных водителях
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Жителям Магаданской области будут вдвое больше платить за информацию о пьяных водителях на дорогах региона. Об этом сообщила Госавтоинспекция области в Telegram-канале.

«Теперь за сообщение о нетрезвом водителе предусмотрено вознаграждение в размере десяти тысяч рублей (ранее эта сумма равнялась пяти тысячам)», — говорится в сообщении.

Согласно изменениям, внесенным в постановление правительства Магаданской области, за информацию о нетрезвых водителях будут платить денежное вознаграждение в размере 10 тысяч рублей. Деньги будут выплачены только в случае, если сообщение о нарушении будет первым, а гражданин до этого не получал вознаграждение за данные о таком нарушении.

Аналогичные меры, которые направлены против аварийности на дорогах, действуют в Республике Алтай и в Амурской области, где сумма вознаграждения составляет пять тысяч рублей

Вот это да!
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