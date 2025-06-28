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18:35, 28 июня 2025Ценности

63-летний дизайнер захотел продавать фото ног на OnlyFans

63-летний дизайнер Рик Оуэнс захотел продавать снимки своих ног
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Рик Оуэнс

Рик Оуэнс. Фото: Johanna Geron / Reuters

Американский модельер Рик Оуэнс захотел продавать снимки своих ног на платформе OnlyFans. Об этом он рассказал в интервью WWD.

63-летний дизайнер объяснил, что решил создать страницу на OnlyFans с фото своих ступней, вдохновившись графиней Кастильоне, — итальянской аристократкой, который была одержима продажей фотографий ног в старости. По словам Оуэнса, он всегда считал это интересным решением проблемы старения.

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При этом Оуэнс упомянул, что коллеги были не в восторге от нового делового начинания, но его это никак не беспокоит. «Я начал свою карьеру с других эпатажных фотографий. Фото ног — самая невинная вещь, которую я когда-либо делал», — подытожил собеседник издания и добавил, что будет творить беззаконие до самой смерти в качестве протеста.

Ранее в июне мужчина одобрил сотни измен жены после ее согласия на необычное условие.

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