Фестиваль «Алые паруса» — одно из самых зрелищных событий в Санкт-Петербурге и главный выпускной страны. В 2025 году он состоится 28 июня. Гости увидят парад кораблей, выступления популярных артистов и грандиозный салют над Невой. «Лента.ру» рассказывает, как попасть на праздник, где лучше смотреть шоу и что войдет в программу.

Что такое «Алые паруса»

Фестиваль «Алые паруса» — крупнейший в мире праздник выпускников, ежегодно проходящий в Санкт-Петербурге в период белых ночей. Впервые он состоялся в 1968 году, когда по Неве прошла шхуна «Ленинград» с алыми парусами — образ позаимствовали из одноименного рассказа Александра Грина. В 1979 году традиция прервалась — праздник запретили, в 1980-х его проводили в упрощенном формате в Сестрорецке.

После долгого перерыва фестиваль возродили в 2005 году по инициативе президента России, и с тех пор он стал главным выпускным страны. Это масштабное шоу с концертом на Дворцовой площади и водным представлением в акватории Невы

Праздник традиционно проводится в ближайшую к самой светлой ночи субботу — в период с 18 по 28 июня, за исключением 22 июня.

В 2025 году мероприятие запланировано в ночь с 28 на 29 июня

В этот день тысячи нарядных выпускников соберутся в историческом центре. За происходящим также можно будет наблюдать в прямом эфире.

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В 2024 году «Алые паруса» установили рекорд: за шоу на Неве и концертом на Дворцовой площади следили почти 37 миллионов зрителей. Из них 25,5 миллиона человек смотрели фестиваль по телевидению, а 11,3 миллиона — в онлайн-трансляции.

«Алые паруса» признаны событием международного уровня. В 2015 году The Telegraph включил их в топ-10 мировых праздников наряду с Октоберфестом, а в 2019 году фестиваль получил специальный приз Iconic Event Award престижной премии The Best Event Award.

Организаторы мероприятия — банк «Россия», правительство Санкт-Петербурга и Пятый канал. Девиз «Вместе с Россией» отражает посыл события: это и прощание с детством, и старт во взрослую жизнь, и напутствие тем, кому предстоит строить будущее страны.

Фестиваль стал значимым поводом посетить Санкт-Петербург именно в июне. Туристы совмещают его с осмотром достопримечательностей, прогулками по каналам и походом по музеям.

«Алые паруса» — единственный школьный выпускной, который стал международно известным мероприятием и одним из символов России

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Программа в 2025 году

Основные события развернутся на Дворцовой площади и в акватории Невы, а кульминацией станет проход знаменитого брига «Россия» с алыми парусами.

Программа праздника:

с 20:00 — выпускники начинают заходить на Дворцовую площадь. В этом году организаторы обещают усилить световое оформление главной сцены и прилегающих территорий;

22:00-22:10 — торжественная часть с поздравлением от руководства страны и города. В прошлые годы выпускников поздравляли президент Владимир Путин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов;

22:10-00:30 — масштабный концерт с участием популярных российских исполнителей. Хедлайнер в этом году — Надежда Кадышева. Кроме того, на Дворцовой площади для школьников выступят Зара, Bearwolf, Akmal', группы «5УТРА», The Hatters, Вадим Самойлов/Агата Кристи и «Иванушки International». Ведущими шоу станут Дмитрий Хрусталев и Дарья Блохина.

Главное событие «Алых парусов» — водно-пиротехническое шоу (00:40-01:30):

лазерные проекции на водной глади;

23-минутное пиротехническое представление с использованием малодымных зарядов;

финальный грандиозный салют;

проход брига «Россия» по Неве — в 2025 году подсветки на бриге станет больше и, возможно, он пройдет новым маршрутом.

После шоу концертная программа продолжится на Дворцовой площади до 04:00.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Как попасть на фестиваль

Фестиваль «Алые паруса» — закрытое мероприятие, предназначенное в первую очередь для выпускников петербургских школ. Официальные билеты на праздник не поступают в свободную продажу — их получают исключительно выпускники текущего года в своих учебных заведениях. Каждому школьнику выдают два именных пригласительных: одно для себя, второе для сопровождающего, которым обычно становится кто-то из родителей или близких родственников.

Несмотря на то, что в интернете перед мероприятием появляются предложения о продаже билетов, организаторы настоятельно рекомендуют воздержаться от таких покупок. Каждый год билеты получают особую систему защиты и уникальный дизайн, который практически невозможно подделать. На всех входах на территорию праздника строгий контроль: всех, кто попытается пройти по неофициальным приглашениям, выведут с мероприятия.

Для тех, кто очень хочет оказаться в эпицентре событий, но не получил билет, существует только один легальный вариант — стать волонтером фестиваля. Набирать добровольцев обычно начинают за 1,5-2 месяца до даты проведения шоу.

Где смотреть шоу

Стоит помнить, что некоторые зоны в день фестиваля будут полностью закрыты для публики. К ним относятся стрелка Васильевского острова, территория у Петропавловской крепости и Троицкий мост — там устанавливается оборудование для шоу.

Нельзя наблюдать праздник с крыш близлежащих зданий — доступ туда на эту дату перекрывают.

Шоу бесплатно можно увидеть с этих точек:

Биржевой мост;

Благовещенский мост;

Английская набережная;

Университетская набережная;

Петровская набережная;

Адмиралтейская набережная;

площадь академика Лихачева;

набережная Лейтенанта Шмидта.

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Для тех, кто готов заплатить за комфортный просмотр, есть несколько вариантов. Туристы заранее бронируют номера в отелях с видом на Неву, таких как «Санкт-Петербург» или Bridge Hotel, но цены на эти даты в несколько раз превышают обычные. Панорамные рестораны вроде «Беринга» или Volga-Volga предлагают специальные меню на вечер фестиваля. Стоимость ужина там может достигать 50 тысяч рублей. Еще один вариант — аренда квартиры посуточно в домах, окна которых выходят на Неву. Правда, такие предложения разбирают за несколько месяцев до события.

Важно знать, что традиционные теплоходные прогулки во время фестиваля не дадут желаемого обзора — акваторию Невы в районе проведения шоу полностью перекрывают для частных судов.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Советы по посещению фестиваля

Если вы не выпускник этого года, но хотите бесплатно посмотреть «Алые паруса», обратите внимание на эти рекомендации:

на ногах предстоит провести 6-8 часов, поэтому выбирайте максимально удобную обувь (кроссовки или кеды). Даже если прогноз обещает тепло, возьмите ветровку или дождевик — у Невы всегда прохладнее, а погода может измениться мгновенно. Не лишними будут складные табуретки или туристические сидушки;

оптимальное время занять места — между 16:00 и 18:00. После 20:00 подойти к хорошим точкам обзора практически невозможно, а после 22:00 выбраться из толпы будет крайне сложно;

заранее договоритесь о месте встречи на случай, если потеряетесь. Связь в центре часто пропадает из-за перегрузки сетей;

не берите с собой ценные вещи и крупные суммы денег;

держите документы и телефон во внутренних карманах;

после шоу не стоит сразу идти в метро — там будут огромные очереди. Лучше прогуляться немного по центру или посидеть в кафе, пока схлынет основной поток людей.

Возьмите с собой:

воду и перекус (бутерброды, фрукты, орехи);

влажные салфетки;

заряженный пауэрбанк;

наличные деньги (связь может работать с перебоями);

дождевик или зонт.

Ограничения в Петербурге 28 июня

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

На время проведения «Алых парусов» в северной столице перекрывают практически все дороги в центре.

Вечером 27 июня и ночью 28 июня закрыты Благовещенский, Дворцовый и Троицкий мосты, Биржевая площадь, Университетская набережная от 8-9-й линий Васильевского острова до Биржевой площади, Адмиралтейская и Английская набережные, Сенатская и Дворцовая площади и другие локации.

Вечером 28 июня перекроют Благовещенский, Литейный и Тучков мосты, а днем — Дворцовый, Троицкий и Биржевой. Ограничения снимут 29 июня в разное время. Почти весь центр с 14:00 28 июня до 6:00 29 июня будет перекрыт для движения транспорта.

В некоторые районы нельзя будет пройти даже пешком. С 14:00 28 июня для пешеходов закроют Троицкий и Дворцовый мосты и прилегающие к ним территории, Дворцовую набережную, набережную Мойки, Невский и Адмиралтейский проспекты, Университетскую набережную, Биржевой мост и многие другие локации. С 20:00 проход перекроют также по Английской набережной, Благовещенскому и Тучкову мостам, а с 23:00 — по Литейному мосту.

Ночью с 28 на 29 июня метро и наземный общественный транспорт в Петербурге будут работать без перерыва

С 00:00 28 июня до 12:00 29 июня по территориям Адмиралтейского, Василеостровского, Петроградского и Центрального районов Петербурга нельзя будет передвигаться на самокате.

Кроме того, в связи с выпускными в школах с вечера 27 июня до 11:00 29 июня в Санкт-Петербурге запрещена продажа алкоголя в магазинах, то же ограничение действует и в Ленинградской области — там его снимут в 9:00 29 июня.