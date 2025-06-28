Архиепископ Микаель отказался выдвигаться на пост премьер-министра Армении

Глава Ширакской епархии Армянской апостольской церкви Микаель Аджапахян, который был задержан в Армении 27 июня, отказался от выдвижения своей кандидатуры на пост премьер-министра республики. Об этом сообщил его адвокат Ара Зограбян в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), опубликовав заявление архиепископа.

«Я полностью удовлетворен своим служением в качестве духовного лица, поэтому прошу не использовать мое имя в списке кандидатов на пост премьер-министра», — говорится в записке священнослужителя.

Такое заявление Аджапахян сделал после того, как выдвинуть его на этот пост предложили представители оппозиционных партий республики.

Ранее стало известно, что в отношении архиепископа возбудили уголовное дело по части 2 статьи 422 Уголовного кодекса Армении («Публичные призывы к захвату власти»).