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22:10, 27 июня 2025Бывший СССР

Архиепископ Микаель отказался выдвигаться на пост премьер-министра Армении

Архиепископ Микаель отказался выдвигаться на пост премьер-министра Армении
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Глава Ширакской епархии Армянской апостольской церкви Микаель Аджапахян, который был задержан в Армении 27 июня, отказался от выдвижения своей кандидатуры на пост премьер-министра республики. Об этом сообщил его адвокат Ара Зограбян в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), опубликовав заявление архиепископа.

«Я полностью удовлетворен своим служением в качестве духовного лица, поэтому прошу не использовать мое имя в списке кандидатов на пост премьер-министра», — говорится в записке священнослужителя.

Такое заявление Аджапахян сделал после того, как выдвинуть его на этот пост предложили представители оппозиционных партий республики.

Ранее стало известно, что в отношении архиепископа возбудили уголовное дело по части 2 статьи 422 Уголовного кодекса Армении («Публичные призывы к захвату власти»).

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