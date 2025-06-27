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21:42, 27 июня 2025Бывший СССР

Стало известно о задержании армянского архиепископа Микаеля

Адвокат Зограбян заявил, что армянского архиепископа Микаеля задержали
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Глава Ширакской епархии Армянской апостольской церкви Микаель Аджапахян задержан в рамках уголовного дела о призыве к свержению власти в стране, следствие ходатайствует о его аресте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Ару Зограбяна.

«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 422 Уголовного кодекса Армении. Следователь ходатайствовал перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу архиепископа», — говорится в сообщении.

Адвокат отметил, что очевидно имеет место очередное незаконное действие в рамках антицерковной политики правительства, которое выразилось в беспрецедентном вторжении сотрудников СНБ и полиции на территорию Первопрестольного Святого Эчмиадзина.

Утром, 27 июня в Армении начались обыски у представителей духовенства. О задержаниях пока не сообщается.

Публичный конфликт премьер-министра Армении Никола Пашиняна и представителей духовенства начался в мае. Глава кабмина обвинял их в кумовстве и попытке захватить власть в стране.

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