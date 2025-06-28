Депутат Рады назвал Зеленского императором из-за одного его желания

Дубинский: Зеленский желает стать императором дронов

Президент Украины Владимир Зеленский желает стать императором дронов из-за его желания превратить Украину в мирового производителя беспилотников. Об этом написал находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«В связи с грандиозными планами превратить страну в фабрику дронов, предлагаю считать нашего лидера — императором дронов. Зеледрон I», — написал парламентарий.

Ранее Александр Дубинский писал, что решение главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского отправить резервы в Сумскую область обернется для украинской армии провалом по всем направлениям.