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17:27, 28 июня 2025Бывший СССР

Депутат Рады назвал Зеленского императором из-за одного его желания

Дубинский: Зеленский желает стать императором дронов
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Президент Украины Владимир Зеленский желает стать императором дронов из-за его желания превратить Украину в мирового производителя беспилотников. Об этом написал находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«В связи с грандиозными планами превратить страну в фабрику дронов, предлагаю считать нашего лидера — императором дронов. Зеледрон I», — написал парламентарий.

Ранее Александр Дубинский писал, что решение главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского отправить резервы в Сумскую область обернется для украинской армии провалом по всем направлениям.

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