Депутат Рады предрек отторжение нейтральных стран от Украины по одной причине

Дубинский: Заявление Сибиги о санкциях оттолкнут нейтральные страны от Украины

Заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги о санкциях против стран, покупающих нефть у России, оттолкнут нейтральные страны от Украины. Об этом написал находящиеся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Украина готова бить не только по союзникам Кремля, но и по тем, кто все это время сохранял нейтралитет — странам Глобального Юга, транзитным хабам и даже европейским "переработчикам"», — написал нардеп.

Он обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что такой шаг не является целесообразным, учитывая что санкции могут быть введены против Китая, Индии и Турции.

Ранее Андрей Сибига заявил, что Украина намерена ввести санкции против стран, покупающих российскую нефть в больших объемах. По его словам, Киев будет инициировать санкционные шаги в отношении российских торговых партнеров.