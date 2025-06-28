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14:12, 28 июня 2025Бывший СССР

Депутат Рады предрек отторжение нейтральных стран от Украины по одной причине

Дубинский: Заявление Сибиги о санкциях оттолкнут нейтральные страны от Украины
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги о санкциях против стран, покупающих нефть у России, оттолкнут нейтральные страны от Украины. Об этом написал находящиеся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Украина готова бить не только по союзникам Кремля, но и по тем, кто все это время сохранял нейтралитет — странам Глобального Юга, транзитным хабам и даже европейским "переработчикам"», — написал нардеп.

Он обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что такой шаг не является целесообразным, учитывая что санкции могут быть введены против Китая, Индии и Турции.

Ранее Андрей Сибига заявил, что Украина намерена ввести санкции против стран, покупающих российскую нефть в больших объемах. По его словам, Киев будет инициировать санкционные шаги в отношении российских торговых партнеров.

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