Глава МИД Турции предположил исход переговоров России и Украины

Глава МИД Турции Фидан: Россия и Украина придут к середине в меморандумах

Россия и Украина в ходе переговоров смогут найти точки соприкосновения и «прийти к середине» касательно предоставленных друг другу меморандумов по урегулированию. Такое мнение выразил глава турецкого МИД Хакан Фидан в беседе с телеканалом A Haber.

«Обе стороны знают "свои линии" по прекращению огня, эти условия они представили друг другу. В переговорном процессе мы называем это "вступительная позиция". При проведении хороших переговоров, в случае наличия воли и роли посредника, можно найти середину», — пояснил дипломат.

По мнению Фидана, именно меморандумы и станут темой обсуждения на следующих встречах делегаций. В то же время он подчеркнул, что это большая проблема, которую нельзя решить быстро — обойтись одной-двумя встречами не удастся.

Ранее Фидан заявил, что Турция готова принять следующие переговоры России и Украины.