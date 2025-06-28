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17:31, 28 июня 2025Интернет и СМИ

Ищущих работу россиян предупредили о новой уловке мошенников

IT-эксперт Титаренко: Мошенники представляются работодателями и крадут Apple ID
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Россиян, ищущих работу, предупредили о новой уловке мошенников. Как рассказал «Ленте.ру» специалист группы экспертизы мобильных устройств Positive Technologies Виталий Титаренко, злоумышленники представляются работодателями и крадут Apple ID.

IT-эксперт отметил, что аферисты связываются с пользователем в Telegram, приглашая его на собеседование. После краткой беседы кандидату сообщают, что он принят на работу, однако для прохождения испытательного срока нужно установить приложение, фиксирующее рабочее время.

Затем мошенники убеждают жертву выйти из своего Apple ID, снять парольную защиту и войти под другой учетной записью, которая якобы принадлежит компании-работодателю. «Сразу после входа устройство переводится в режим пропажи с помощью функции Find My iPhone, а доступ к управлению Apple ID блокируется. Владелец больше не может пользоваться смартфоном и получает сообщение с требованием выкупа», — объяснил Титаренко.

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Тем, кто столкнулся с подобным мошенничеством, специалист рекомендовал не платить выкуп и обратиться в сервисный центр Apple, предоставив доказательства того, что устройством завладели мошенники. Сотрудники помогут отвязать iPhone от чужого Apple ID и сбросить его до заводских настроек.

Чтобы не стать жертвой такого обмана, Титоренко призвал россиян никогда не входить в чужой Apple ID на своем устройстве и не выходить из учетной записи по просьбе посторонних. Кроме того, подчеркнул эксперт, нужно включить функцию «Защита украденного устройства». «Она потребует биометрию и 60-минутную задержку для изменения важных настроек, если устройство не в привычном месте», — уточнил он. Кроме того, если устройство куплено с рук, то необходимо сбросить его до заводских настроек, заключил специалист.

Ранее россиян предупредили о другой уловке мошенников. Сообщалось, что злоумышленники звонят на домашние телефоны россиян, представляясь сотрудниками «Ростелекома», и выманивают персональные данные под предлогом продления договора.

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