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15:52, 28 июня 2025Россия

На Украинской улице в Астрахани загорелись склады

На Украинской улице в Астрахани на 1250 квадратных метров складов начался пожар
Андрей Шеньшаков
СюжетПожары в России

Кадр: Telegram-канал МЧС России

На Украинской улице в Астрахани ликвидируют пожар в складских помещениях. Видео тушения опубликовал официальный Telegram-канал МЧС России.

По информации ведомства, горит склад с мебельной фурнитурой на территории более 1 250 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет. Сообщается, что к тушению привлечены более 40 пожарных и 13 единиц техники. Причины возгорания пока не сообщаются.

Ранее стало известно, что мощный пожар произошел на складе в подмосковном Пушкино. На территории склада хранились бочки с легковоспламеняющимися горюче-смазочными материалами.

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