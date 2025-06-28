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14:34, 28 июня 2025Забота о себеЭксклюзив

Названы способы отличить обычное отравление от серьезной кишечной инфекции

Врач Метелина: При кишечной инфекции рвота и диарея появляются спустя 12-24 часа
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Kmpzzz / Shutterstock / Fotodom

Гастроэнтеролог Александра Метелина рассказала, как отличить обычное отравление от серьезной кишечной инфекции. Способы сделать это она назвала «Ленте.ру».

Врач объяснила, что на пищевое отравление организм реагирует быстро и резко, поэтому симптомы интоксикации появляются спустя два-шесть часов после употребления некачественной пищи. Кишечную же инфекцию вызывают вирусы, бактерии или паразиты, которые вызывают системную интоксикацию. «На это нужно время, поэтому рвота и диарея появляются спустя 12-24 часа или дольше», — подчеркнула она.

Кроме того, при отравлении рвота обычно выражена сильнее, чем при кишечной инфекции, а расстройство стула встречается реже и обычно носит однократный характер. Кроме того, при отравлении температура повышается незначительно, а при инфекции — значительно.

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«Для острой кишечной инфекции характерен частый жидкий стул, зачастую зеленого цвета, со слизью или кровью, из-за того, что желчь не успевает переработаться до привычного цвета. Также человек может жаловаться на непрекращающуюся рвоту, высокую температуру, вялость и отсутствие мочеиспускания», — описала другие симптомы кишечной инфекции врач.

Ранее терапевт Бхавини Шах заявила, что цвет фекалий может многое рассказать о состоянии здоровья и рационе человека. По ее словам, стул зеленого цвета может свидетельствовать об употреблении листовых овощей, продуктов с зеленым пищевым красителем или приеме антибиотиков, но также он может указывать на развитие гастроэнтерита.

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