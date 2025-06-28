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03:44, 28 июня 2025Мир

Раскрыт удар России по Украине и США

NYT: ВС РФ лишают Украину минеральных ресурсов для сделки с США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Продвижение военных Вооруженных сил России (ВС РФ) на Украине приводит к сокращению доступных для Киева месторождений редкоземельных металлов. Об этом написало издание The New York Times.

В публикации NYT уточняется, что российские военные захватили контроль над ценным месторождением лития в Донецкой области на востоке Украины. По мнению журналистов, металл мог бы помочь Киеву поддержать партнерство с СШ: предполагалось, что месторождение будет использоваться в рамках стратегического соглашения Киева и Вашингтона по минеральным ресурсам.

«Чем больше территории на Украине занимают российские войска, тем меньше ресурсов Киев может предложить Вашингтону. <…> Они теперь приближаются к новым месторождениям титана и другого сырья, такого как уран», — заключается в материале.

Ранее сообщалось, что ВС РФ взяли под контроль месторождение лития в населенном пункте Шевченко в ДНР, которое считалось самым перспективным на Украине. Об этом написало издание Le Figaro.

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