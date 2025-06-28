Один арестованных в Москве пикаперов отказался от проверки на алкоголь и наркотики

РИАН: Один из арестованных в Москве пикаперов отказался от проверки на алкоголь

Один задержанных в Москве пикаперов отказался от проверки на алкоголь и наркотики, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

По информации агентства, речь идет о Матвее Орешкове. Как отмечает Telegram-канал Baza, молодого человека задержали после жалобы девушки. Она рассказала полицейским, что двое парней приставали к ней в центре Москвы.

Обоих доставили в отдел полиции. По информации канала, они не проходили курсы блогера Алекса Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов), который запустил в столице волну домогательств. На молодых людей оформили административное дело по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

Ранее сообщалось, что в Москве возбуждено уголовное дело в отношении блогера и автора тренингов для мужчин Алекса Лесли. Поводом стало обращение нескольких девушек в полицию с заявлением о приставаниях на улице. Потерпевшие рассказали, что мужчины хватали их за ягодицы в центре Москвы и убегали.

Позже выяснилось, что призывы трогать незнакомых девушек на улице опубликовал в своем канале Лесли. Это было задание ученикам, которое он назвал «телесным тренингом».

