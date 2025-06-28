Польша выдала США экс-главу крупной российской криптобиржи

Польша выдала США экс-главу российской криптобиржи Wex Васильева

Польша выдала США бывшего главу крупной российской криптобиржи Wex Дмитрия Васильева, который был задержан в Варшаве в 2024 году по уголовному делу о мошенничестве и отмывании денег. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Александр Суржин.

«Мой подзащитный был выдан США польскими властями в рамках расследования американскими правоохранительными органами уголовного дела, по которому ранее проходил Александр Винник. Разрешение на экстрадицию в США Васильева подписал польский министр юстиции, мой доверитель находится у американских властей», — сказал он.

По его словам, в США Васильеву грозит до 25 лет лишения свободы. При этом польская сторона, отметил юрист, неоднократно нарушала обязательную для Варшавы Европейскую конвенцию по правам человека в отношении россиянина.

Ранее адвокат Винника Аркадий Бух рассказал о его реакции на освобождение и возвращение в Россию. «Мы не знали, когда это произойдет и может ли произойти, то есть это было сюрпризом», — поделился правозащитник.

