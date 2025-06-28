Пострадавшего при падении в аэропорту ребенка начали готовить к пробуждению

Пострадавшего при падении в Шереметьево ребенка начали готовить к пробуждению

Ребенка, которого бросили об пол в Шереметьево, готовят к пробуждению и выходу из медикаментозного сна, рассказала в своем Telegram-канале уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

По ее словам, «седацию уменьшают понемногу». «У него проявляется двигательная активность. Он приоткрывает глазки», — поделилась омбудсмен. При этом она подчеркнула, что травма является тяжелой, поэтому для пробуждения понадобится время, но прогноз врачей позитивный.

24 июня гражданин Белоруссии прилетел из Каира в аэропорт Шереметьево. В зоне выдачи багажа терминала С он приблизился к двухлетнему ребенку. Турист схватил мальчика на руки, а затем внезапно кинул на пол. Сейчас ребенок находится в реанимации на ИВЛ в медикаментозном сне.