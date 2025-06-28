Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:24, 28 июня 2025Россия

Пострадавшего в ДТП на МКАД эвакуировали на вертолете

На МКАД столкнулись четыре машины, пострадавшего эвакуировали на вертолете
Андрей Шеньшаков

Кадр: Telegram-канал «Московская медицина»

Четыре автомобиля попали в дорожно-транспортное происшествие (ДТП) на 11-м километре МКАД. Об этом сообщает Telegram-канал столичного департамента здравоохранения.

По информации источника, в результате аварии пострадал один человек, которого пришлось эвакуировать на вертолете в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Сообщается, что на месте работают оперативные службы, оказывающие всю необходимую помощь участникам аварии.

«Две бригады Центра медицины катастроф, в том числе и авиамедицинская, а также бригада Скорой медицинской помощи и другие экстренные службы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в связи с происшествием движение по МКАД затруднено.

Ранее стало известно, что в Москве произошло ДТП с участием автомобиля с дипломатическими номерами Сьерра-Леоне.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД России ответили на заявление Баку о задержании азербайджанцев в Екатеринбурге

    Стало известно о создании еще одного плацдарма для захода в Днепропетровскую область

    Пострадавшего в ДТП на МКАД эвакуировали на вертолете

    Чемпион России по мотокроссу погиб во время тренировки

    В США заявили об укреплении власти Трампа за счет суда

    Украинская спортсменка отказалась от фото с россиянками

    Актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» погиб в зоне СВО

    На Украине нашли несуществующую бригаду ВСУ

    В Татарстане арестовали экс-помощника премьер-министра

    В Армении потребовали освободить арестованного архиепископа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости