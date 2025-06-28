ВСУ понесли значительные потери в районе села Садки под Сумами

Военнослужащие 129-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) несут значительные потери в районе села Садки Сумской области, пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Отмечается, что командование ВСУ не хочет присылать в эту местность подкрепление. В украинских пабликах и чатах появляется все больше объявлений о поиске пропавших без вести бойцов данного формирования, добавил источник.

«Бойцы 129-й бригады территориальной обороны (ТерО) ВСУ терпят значительные потери в районе села Садки Сумской области», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что командиры ВСУ сталкиваются с серьезной нехваткой подготовленных бойцов, что вынуждает их бросать в бой элитные специальные подразделения.