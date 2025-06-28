Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:45, 28 июня 2025Бывший СССР

ВСУ понесли значительные потери в Сумской области

ВСУ понесли значительные потери в районе села Садки под Сумами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Военнослужащие 129-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) несут значительные потери в районе села Садки Сумской области, пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Отмечается, что командование ВСУ не хочет присылать в эту местность подкрепление. В украинских пабликах и чатах появляется все больше объявлений о поиске пропавших без вести бойцов данного формирования, добавил источник.

«Бойцы 129-й бригады территориальной обороны (ТерО) ВСУ терпят значительные потери в районе села Садки Сумской области», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что командиры ВСУ сталкиваются с серьезной нехваткой подготовленных бойцов, что вынуждает их бросать в бой элитные специальные подразделения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп высоко оценил заявления Путина

    ВСУ понесли значительные потери в Сумской области

    Конгрессвумен рассказала об украинских военных в коридорах после начала СВО

    Стало известно об исчерпании армией США 15-20 процентов противоракетных боеприпасов THAAD

    Трамп назвал главу ФРС США упрямым ослом

    В Иране ответили Трампу со словами «Израиль побежал к "папочке" из-за наших ракет»

    Путин отверг обвинения в агрессивности России и переадресовал их Западу

    Огненный шар упал с неба в американском штате и вызвал землетрясение

    Росавиация начала расследование трех инцидентов в российских регионах

    Депутат Рады предрек Украине провал по всем направлениям

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости