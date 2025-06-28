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18:14, 28 июня 2025Россия

Путин назвал зарплату в студотрядах недостаточной

Путин: Зарплаты в студотрядах в 60-70 тысяч рублей в месяц недостаточно
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Зарплаты в студотрядах в 60-70 тысяч рублей в месяц недостаточно, в советское время зарабатывали больше, заявил президент России Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

На церемонии открытия молодежных центров командир отряда из Архангельской области сказала, что за месяц у нее получалось зарабатывать около 60-70 тысяч рублей. «Маловато. Честно вам скажу, маловато. Мы работали когда, мы зарабатывали 1-1,5 тысячи рублей за месяц», — прокомментировал ее слова президент.

Глава государства заметил, что в советское время за 5 тысяч рублей можно было приобрести автомобиль «Жигули», а заработанные в стройотрядах деньги поддерживвали многих студентов весь учебный год.

Путин призвал командира отрада проработать с местными властями вопрос того, как одновременно принести пользу и нарастить заработки.

Ранее президент в ходе открытия молодежных центров в российских регионах в День молодежи заявил, что молодые участники специальной военной операции на своем примере показывают важнейшие нравственные ориентиры.

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