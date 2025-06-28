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07:03, 28 июня 2025Интернет и СМИ

Раскрыты потери Украины из-за конфликта Израиля и Ирана

RS: Украина потеряла внимание крупных СМИ из-за конфликта Израиля и Ирана
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Власти Украины надеялись, что саммит НАТО в Гааге вернет стране внимание крупных СМИ, которое забрали себе Иран и Израиль. С таким мнением выступило издание Responsible Statecraft.

В статье раскрыты потери Украины из-за конфликта Израиля и Ирана и одной из них названа утрата внимания США к Киеву и материалам о нем в СМИ.

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«Саммит НАТО в Гааге должен был вернуть Украину в поле зрения США. Но этого не случилось», — отмечает RS.

По данным журналистов, Украина также столкнулась с проблемами финансирования со стороны Европы. Из обещанных 60 миллиардов на текущий год Киеву могут передать только 22 миллиарда.

«Чего мы не увидели в Гааге, так это какого-либо стимула для усилий по прекращению украинского конфликта. <…> А [президент Украины Владимир] Зеленский в свою очередь не отказался от своего стремления к вступлению Украины в НАТО, что делает невозможным любое мирное соглашение с Россией», — заключило издание.

Ранее бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что саммиты НАТО и Евросоюза стали моментом сплошного унижения для Зеленского. «В общем, сплошное унижение, ни денег, ни оружия», — указал он.

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