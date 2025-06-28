Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:22, 28 июня 2025Бывший СССР

На Украине рассказали об унижении Зеленского на саммите НАТО

Аналитик Соскин: Зеленский получил только унижение на саммитах НАТО и Евросоюза
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что саммиты НАТО и Евросоюза стали моментом сплошного унижения для президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он высказался в эфире своего YouTube-канала.

Соскин подчеркнул, что никто не подтверждал присутствие луча света в темном царстве. В частности, никто не гарантировал прием Украины в НАТО.

Материалы по теме:
Россия и США проводят встречу в Саудовской Аравии. Что они обсуждают и какое место на переговорах отведено Украине и Европе?
Россия и США проводят встречу в Саудовской Аравии.Что они обсуждают и какое место на переговорах отведено Украине и Европе?
18 февраля 2025
«Мы отошли от опасной черты» О чем договариваются Россия и США и почему Трамп называет Зеленского диктатором?
«Мы отошли от опасной черты»О чем договариваются Россия и США и почему Трамп называет Зеленского диктатором?
22 февраля 2025

«Будем прямо говорить, тот же самый [премьер-министр Венгрии Виктор] Орбан устроил пляски на гробу под названием Украина. <…> Зеленского не пустили на главное совещание, отсадили его. В общем, сплошное унижение, ни денег, ни оружия», — рассказал аналитик.

По мнению Соскина, Зеленского также настиг провал на саммите лидеров Евросоюза, отметил аналитик. Он подчеркнул, что все надежды украинского лидера рухнули.

Ранее китайское издание NetEase написало, что саммит НАТО, прошедший в Гааге с 24 по 25 июня, стал победой для России. Как отмечается в статье, члены НАТО ожидали, что президент США Дональд Трамп объявит об усилении поддержки Украины, но этого не произошло. Такой исход встречи журналисты назвали стратегической победой России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Росавиация начала расследовать инциденты в трех регионах России. Одним из них стало столкновение самолетов в аэропорту Сочи

    На Украине рассказали об унижении Зеленского на саммите НАТО

    Маск объявил о первой автономной доставке беспилотного такси Tesla

    В генконсульстве прокомментировали данные о смерти россиянки в Японии

    Режиссер Андреасян попал в базу «Миротворца»

    Россиянку забили до смерти в японском городе

    Раскрыт удар России по Украине и США

    В США отклонили резолюцию о запрете атак на Иран без одобрения Конгресса

    Один арестованных в Москве пикаперов отказался от проверки на алкоголь и наркотики

    В Госдуме напомнили об опасности VPN-сервисов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости