На Украине рассказали об унижении Зеленского на саммите НАТО

Аналитик Соскин: Зеленский получил только унижение на саммитах НАТО и Евросоюза

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что саммиты НАТО и Евросоюза стали моментом сплошного унижения для президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он высказался в эфире своего YouTube-канала.

Соскин подчеркнул, что никто не подтверждал присутствие луча света в темном царстве. В частности, никто не гарантировал прием Украины в НАТО.

«Будем прямо говорить, тот же самый [премьер-министр Венгрии Виктор] Орбан устроил пляски на гробу под названием Украина. <…> Зеленского не пустили на главное совещание, отсадили его. В общем, сплошное унижение, ни денег, ни оружия», — рассказал аналитик.

По мнению Соскина, Зеленского также настиг провал на саммите лидеров Евросоюза, отметил аналитик. Он подчеркнул, что все надежды украинского лидера рухнули.

Ранее китайское издание NetEase написало, что саммит НАТО, прошедший в Гааге с 24 по 25 июня, стал победой для России. Как отмечается в статье, члены НАТО ожидали, что президент США Дональд Трамп объявит об усилении поддержки Украины, но этого не произошло. Такой исход встречи журналисты назвали стратегической победой России.