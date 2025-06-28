Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:59, 28 июня 2025Мир

Россия ответила на заявления Японии по Курилам

Baijiahao: Путин не стал терпеть требования Японии по Курилам
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Президент России Владимир Путин не стал терпеть требования Японии вернуть Курильские острова и ответил жестко, пишет издание Baijiahao.

Авторы материала отмечают, что за последние три года Япония неоднократно вводила санкции против РФ, проявляя недружественную политику.

Сообщается, что Токио вновь сосредоточился на вопросе Курильских островов, однако получил решительный отпор из Кремля. Россия приостановила переговоры о мирном договоре с Японией, отменила безвизовый режим и заморозила совместные экономические проекты.

Путин лишил Японию надежд на получение уступок по Курильским островам в обмен на экономические выгоды.

Ранее премьер-министр Японии Сигэру Исиба ужесточил риторику по статусу Южных Курильских островов. В частности, Исиба указал, что Япония «продолжит политику, направленную на решение вопроса о принадлежности четырех северных островов и заключение [с Россией] мирного договора».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Очень приятные заявления». Трамп высоко оценил слова Путина. Что сказал президент России об отношениях с США?

    Рогов не нашел достойного кандидата на пост президента Украины

    Стало известно об убийстве женщины украинскими военными в Селидово

    Россия ответила на заявления Японии по Курилам

    Пристававшие к девушкам в Москве пикаперы отказались признать вину

    Речь Зеленского в Совете Европы резко осудили в США

    Раскрыты претенденты на роль Джеймс Бонда

    Марочко рассказал об успехе российских военных в Купянске

    Российские военные на сумском направлении на 14 километров отодвинули ВСУ от границы

    В Госдуме дали совет желающим взять ипотеку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости