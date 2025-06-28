Россия ответила на заявления Японии по Курилам

Baijiahao: Путин не стал терпеть требования Японии по Курилам

Президент России Владимир Путин не стал терпеть требования Японии вернуть Курильские острова и ответил жестко, пишет издание Baijiahao.

Авторы материала отмечают, что за последние три года Япония неоднократно вводила санкции против РФ, проявляя недружественную политику.

Сообщается, что Токио вновь сосредоточился на вопросе Курильских островов, однако получил решительный отпор из Кремля. Россия приостановила переговоры о мирном договоре с Японией, отменила безвизовый режим и заморозила совместные экономические проекты.

Путин лишил Японию надежд на получение уступок по Курильским островам в обмен на экономические выгоды.

Ранее премьер-министр Японии Сигэру Исиба ужесточил риторику по статусу Южных Курильских островов. В частности, Исиба указал, что Япония «продолжит политику, направленную на решение вопроса о принадлежности четырех северных островов и заключение [с Россией] мирного договора».