Российский военкор прокомментировал отказ в выплатах участникам операции «Поток»

Военкор Коц опроверг информацию об отказе в выплатах участникам операции «Поток»

Информация об отказе в выплатах участникам операции «Поток» не соответствует действительности. Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

Коц рассказал, что знает лично бойцов, награжденных орденами Мужества, за участие в операции. Он также встречался с командирами двух подразделений Вооруженных сил России. В обоих составах есть награжденных военные.

Коц призвал учредить особый знак отличия за участие в операции «Поток» в Курской области.

26 июня глава АНО «Женский фронт» Анастасия Кашеварова заявила, что участникам операции «Поток» отказали в выплатах и наградах. По ее словам, бойцам лишь «кинули как собакам 100 тысяч рублей». Кашеварова сообщила, что у участников операции выявили рак легких и другие тяжелые патологии дыхательной системы.