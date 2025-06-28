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06:50, 28 июня 2025Россия

Российский военный чудом выжил после попадания в него украинского дрона

Медсестра Феникс: Российский боец чудом выжил после попадания FPV-дрона в шею
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Медицинская сестра приемно-сортировочного отделения отдельного медицинского отряда «Днепра» с позывным Феникс сообщила, что боец группировки «Днепр» чудом выжил после попадания украинского ударного FPV-дрона в шею. Ее слова приводит РИА Новости.

Фенис подчеркнула, что каждый день они сталкиваются с ситуациями, когда происходит чудо. По ее словам, поступают военные, которые не должны были выжить. Медик отметила, что FPV-дроны дают более глубокое поражение, чем сброс с дрона.

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«И там порез шеи был, там вообще, наложили раненому специальный корсет на шею, чтоб он не вытек. А он приезжает, у него там разрез, который… Ну это же чудо, что он приехал, доехал, еще и разговаривает, еще и шутит!» — рассказала медсестра.

Ранее российский военный зубами перегрыз нить оптоволокна и сбил дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. По его словам, украинские бойцы «не жалеют снарядов, бьют разными калибрами и со всего».

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