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22:15, 28 июня 2025Россия

Российского сенатора отказались впускать в Армению

Российского сенатора Клинцевича развернули в аэропорту Еревана
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Federation Council of Russia / Global Look Press

Сенатора Совета Федерации России и главу Союза ветеранов Афганистана Франца Клинцевича отказались впускать в Армению, развернув его в аэропорту Еревана. Об этом сообщает KP.RU.

«Пограничники мне сказали, что я невъездной. Я прилетел, чтобы встретиться с людьми, которые помогли мне поставить памятник ветеранам Афганистана. В субботу должен был вернуться домой. В итоге вылетаю в Москву в пятницу», — сказал он.

По его словам, причины, по которым он вдруг оказался невъездным, ему никто не назвал. Политик, однако, отметил, что пограничники вели себя корректно.

Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Россия рассмотрит применение мер к Армении из-за ее сближения с Европейским союзом (ЕС). По его словам, такая политика Еревана противоречит нормам Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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