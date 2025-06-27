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16:40, 27 июня 2025Бывший СССР

В России захотели применить меры к Армении из-за сближения с ЕС

Оверчук: Россия рассмотрит применение мер к Армении из-за ее сближения с ЕС
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Стрингер / «Лента.ру»

Россия рассмотрит применение мер к Армении из-за ее сближения с Европейским союзом (ЕС). Об этом заявил вице-премьер Алексей Оверчук, передает ТАСС.

Он сообщает о подготовке письма в адрес Армении о том, что сближение с ЕС противоречит нормам Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Армения состоит в нем с 2015 года.

«Соответственно, мы будем рассматривать вопрос о применении соответствующих мер», — указал Оверчук.

Весной 2024 года в Армении начал действовать закон о стремлении страны в ЕС. Тогда заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что «невозможно быть одновременно в двух разнонаправленных объединениях, как ЕАЭС и Евросоюз (...) Дело за официальным Ереваном решать, где лучше быть».

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