Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:20, 28 июня 2025Мир

Смертник атаковал военную колонну в Пакистане

В Пакистане террорист-смертник въехал в военную колонну
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Khuram Parvez / Reuters

В Пакистане террорист-смертник въехал в военную колонну, унеся жизни не менее 16 человек. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на представителей местных властей.

«Террорист-смертник въехал на начиненном взрывчаткой автомобиле в колонну солдат», — пишет агентство.

Сообщается, что в результате теракта также произошло обрушение крыш двух домов. В полиции также заявили о шестерых пострадавших детях.

29 мая между Пакистаном и Афганистаном начались боевые действия в спорном приграничном районе Бахрамча в провинции Гильменд.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о блокировке банковских счетов Исинбаевой в России

    В Магадане сотни рыб попали в ловушку

    Взрыв авиабомбы времен Второй мировой войны сняли на видео в Калининграде

    Россиянам назвали самые модные украшения лета

    Раскрыто значение ударов российскими ФАБами по Днепропетровску

    Стало известно об ударе КАБами с одним нововведением по объектам в Днепропетровске

    Путин лично поздравил 17-летнего Адама Кадырова со свадьбой

    Минобороны показало кадры боев за еще одно поселение в ДНР

    Смертник атаковал военную колонну в Пакистане

    В Москве задержали курьера телефонных мошенников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости