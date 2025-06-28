Смертник атаковал военную колонну в Пакистане

В Пакистане террорист-смертник въехал в военную колонну

В Пакистане террорист-смертник въехал в военную колонну, унеся жизни не менее 16 человек. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на представителей местных властей.

«Террорист-смертник въехал на начиненном взрывчаткой автомобиле в колонну солдат», — пишет агентство.

Сообщается, что в результате теракта также произошло обрушение крыш двух домов. В полиции также заявили о шестерых пострадавших детях.

29 мая между Пакистаном и Афганистаном начались боевые действия в спорном приграничном районе Бахрамча в провинции Гильменд.