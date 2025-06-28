Стали известны подробности нападения аллигатора-людоеда на пенсионерку в каноэ

В США поймали аллигатора-людоеда, который перевернул каноэ и убил женщину

В США поймали и усыпили аллигатора-людоеда, который растерзал женщину. Об этом сообщает FOX 29 WFLX.

В мае 61-летняя Синтия Дикема и ее муж катались на четырехметровом каноэ по озеру Киссимми, когда случайно проплыли над крупным аллигатором на мелководье. Как стало известно, разъяренный хищник перевернул лодку и схватил пенсионерку, оказавшуюся в воде. Затем он стал вращаться, утаскивая ее на глубину. Муж пытался помочь ей, но безуспешно. Это уже второе нападение на этом озере с марта.

«Она оказалась прямо на аллигаторе и получила смертельные укусы», — заявил представитель комиссии по охране рыбных ресурсов и дикой природы Флориды. Тело было найдено позже в ходе поисковой операции. После инцидента были пойманы два аллигатора длиной более трех метров, обеих рептилий усыпили. Власти призвали соблюдать осторожность при посещении природных водоемов.

Ранее сообщалось, что американка едва не стала жертвой аллигатора во время заплыва на каяках на озере Киссимми. Хищник внезапно выпрыгнул, укусил за руку женщину и стянул с одного из каякеров спасательный жилет.