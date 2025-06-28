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16:35, 28 июня 2025Из жизни

Стали известны подробности нападения аллигатора-людоеда на пенсионерку в каноэ

В США поймали аллигатора-людоеда, который перевернул каноэ и убил женщину
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Jasen Vinlove-USA TODAY Sports / Reuters

В США поймали и усыпили аллигатора-людоеда, который растерзал женщину. Об этом сообщает FOX 29 WFLX.

В мае 61-летняя Синтия Дикема и ее муж катались на четырехметровом каноэ по озеру Киссимми, когда случайно проплыли над крупным аллигатором на мелководье. Как стало известно, разъяренный хищник перевернул лодку и схватил пенсионерку, оказавшуюся в воде. Затем он стал вращаться, утаскивая ее на глубину. Муж пытался помочь ей, но безуспешно. Это уже второе нападение на этом озере с марта.

«Она оказалась прямо на аллигаторе и получила смертельные укусы», — заявил представитель комиссии по охране рыбных ресурсов и дикой природы Флориды. Тело было найдено позже в ходе поисковой операции. После инцидента были пойманы два аллигатора длиной более трех метров, обеих рептилий усыпили. Власти призвали соблюдать осторожность при посещении природных водоемов.

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Ранее сообщалось, что американка едва не стала жертвой аллигатора во время заплыва на каяках на озере Киссимми. Хищник внезапно выпрыгнул, укусил за руку женщину и стянул с одного из каякеров спасательный жилет.

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