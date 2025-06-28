RusVesna: Армия России начала штурм Глушковки в Харьковской области

Российские бойцы в Харьковской области продвигаются вперед: им уже уже удалось взять под контроль село Колесниковка, а сейчас начался штурм Глушковки. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

«Российские войска в ходе наступления на купянском направлении в Харьковской области зачистили район Колесниковки и продвинулись вперед, приступив к штурму Глушковки», — говорится в сообщении. Уточняется, что сейчас армия России сжимает клещи вокруг Купянска.

По данным RusVesna, площадь продвижения составила более одного квадратного километра. Отмечается, что эти данные подтверждают и украинские аналитики.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что российские военные закрепились на высоте около Купянска.