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20:34, 28 июня 2025Бывший СССР

Стало известно о создании еще одного плацдарма для захода в Днепропетровскую область

Контроль ВС РФ Вольчей и Мокрых Ялов позволит зайти в Днепропетровскую область
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Контроль Вооруженных сил (ВС) России рек Вольчей и Мокрых Ялов в Донецкой народной республике (ДНР) позволит создать дополнительный плацдарм и зайти в Днепропетровскую область. Об этом пишет «Взгляд» со ссылкой на экспертов.

По информации издания, это стало возможным после установления контроля над несколькими населенными пунктами в этом районе. Сообщается, что Вооруженные силы Украины с трудом сдерживают наступление в Сумской области.

Это открывает новые возможности для российских войск на территории ДНР, отмечает издание.

Ранее депутат парламента Александр Дубинский заявил, что решение главнокомандующего Вооруженными силами Украины ВСУ Александра Сырского отправить резервы в Сумскую область может обернуться для украинской армии провалом по всем направлениям. Парламентарий добавил, что Российская армия преуспевает у Красноармейска (украинское название — Покровск) и в районе Днепропетровской области.

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