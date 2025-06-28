Стало известно об исчерпании армией США 15-20 процентов противоракетных боеприпасов THAAD

MWM: США исчерпали 15-20 % боеприпасов THAAD в ходе атак Ирана на Израиль

Армия США исчерпала 15-20 процентов боеприпасов для противоракетных комплексов Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), после того, как использовала их во время отражения атак Ирана на Израиль. Об этом сообщило издание Military Watch Magazine (MWM). https://militarywatchmagazine.com/article/us-used-up-15-20-percent-global-thaad-arsenal-11-days

Всего на вооружении у американских военных есть семь батарей THAAD, отмечается в статье. За время активной фазы конфликта были опубликованы 39 пусков, хотя из-за строгой цензуры на кадры попала лишь малая часть.

«Если предположить, что отснятые пуски с батарей THAAD составили 50-66 процентов от общего числа пусков, то общий расход перехватчиков составил примерно 60-80 противоракет за 11 дней конфликта», — подсчитало издание.

Каждый запуск обходится примерно в 12-15 миллионов долларов, таким образом, операция по противовоздушной обороне Израиля с использованием американских систем обошлась от 810 миллионов до 1,2 миллиарда долларов.

Журналисты указали, что интенсивность боевых действий между Ираном и Израилем была достаточно низкой, тем не менее, израсходовано 15-20 процентов всего арсенала THAAD. В случае затягивания конфликта или усиления ракетных ударов по Израилю способность американских систем отражать воздушные атаки резко бы снизилась, заключили авторы материала.

Ранее глава МИД Израиля Гидеон Саар сообщил, что изначальный план операции против Ирана был проще, по ходу планирования израильское руководство решило пойти ва-банк. По словам израильского министра, время операции было выбрано для того, чтобы обеспечить максимальную международную легитимность — удары произошли после провала переговоров между США и Ираном, когда Тегеран отказался прекратить обогащение урана.