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12:57, 28 июня 2025Бывший СССР

Таможенники обнаружили грузовик из Европы с гашишем под видом грушевого пюре

Белорусские таможенники пресекли ввоз из Европы 100-килограммой партии гашиша
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «Таможенные органы Беларуси»

Белорусские таможенники обнаружили партию наркотиков в грузовике из Европы. Об этом сообщает Государственный таможенный комитет Республики Беларусь.

По данным ведомства, 100 килограммов гашиша в 180 вакуумных упаковках были спрятаны в пустотелом пространстве под панелями пола грузовика, который якобы вез концентрированное грушевое пюре. Авто принадлежит литовскому перевозчику.

Для осмотра авто применили инспекционно-досмотровый комплекс. Экспертиза подтвердила, что вещество в упаковках — гашиш. Ввоз организовали литовцы и белорусы. Их уже задержали.

Ранее ВМС Мексики задержали подводную лодку наркоторговцев с тоннами кокаина.

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