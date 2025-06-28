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22:57, 28 июня 2025Бывший СССР

Украинца отвезли в ТЦК после жалобы на предложения поджечь технику ВСУ

Пожаловавшегося на предложения поджечь технику ВСУ украинца отвезли в ТЦК
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

На Украине мужчина обратился в полицию с жалобой на поступающие ему предложения поджечь технику Вооруженных сил Украины (ВСУ), после чего его отвезли в территориальный центр комплектования (ТЦК). Об этом сообщил военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

«Мужику на Украине написали в Telegram с предложением поджечь технику. Он отказался и пошел в полицию, а там его… забрали и отвезли в ТЦК, где он получил повестку», — рассказал он.

Отмечается, что мужчине предлагали две тысячи долларов за поджог украинской военной техники.

Ранее сотрудник ТЦК Львовской области Роман Сывкив уехал жить в Испанию, несмотря на действующий в стране запрет на выезд. До этого он критиковал мужчин, которые не хотят принимать участие в боевых действиях.

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