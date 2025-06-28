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04:59, 28 июня 2025Экономика

В Госдуме дали совет желающим взять ипотеку

Аксаков заявил, что брать ипотеку рациональнее, когда ставки пойдут вниз
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с РИА Новости заявил, что ипотечные ставки в России определенное время сохранятся на достаточно высоком уровне.

По его словам, поэтому сейчас рациональнее копить деньги и вложить в ипотеку, когда ставки пойдут вниз.

Аксаков добавил, что скоро у желающих приобрести жилье появится возможность открыть жилищные депозиты.

Ранее россиянам рассказали, что за 1 миллион рублей сейчас получится купить квартиру только в селе, деревне и очень маленьком городе. Речь будет идти о вариантах маленькой площади в домах, которые требуют капитального ремонта.

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