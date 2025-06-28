В Магадане сотни рыб попали в ловушку

Сотни селедок застряли на суше после сильного отлива в Магадане

Сотни рыб попали в ловушку после отлива в Магадане. Об этом сообщает Telegram-канал Shot, опубликовавший видео, снятое очевидцами.

По информации источника, огромное количество селедок оказалось на суше, застряв среди прибрежных камней в бухте Нагаева. Местные рыбаки начали собирать улов голыми руками. Сообщается, что некоторые местные жители решили помочь рыбам выбраться из ловушки и откидывают их подальше в воду.

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